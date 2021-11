Tim: Cda avvia le attività per esame manifestazione interesse non vincolante Kkr

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Il Cda di Tim, che si riunito oggi per oltre 5 ore e 30, ha avviato le attività per l'esame della manifestazione di interesse non vincolante di Kkr. Lo rende noto l'operatore tlc italiano. Il Cda "in relazione alla manifestazione di interesse indicativa e non vincolante inviata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. (Kkr), lo scorso 19, riservandosi di valutare ogni opzione strategica nell'interesse della società e degli stakeholder ha istituito, su proposta del Comitato per il Controllo e Rischi un Comitato ad hoc costituito dal presidente del Cda e da quattro amministratori indipendenti: il Lead Independent Director e gli amministratori Paolo Boccardelli, Marella Moretti e Ilaria Romagnoli".