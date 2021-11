Black Friday: Revolut, in Italia spesa media 93 Euro, in linea con 2020

27 novembre 2021 a

Roma, 27 nov. -(Adnkronos) - Durante la settimana dello shopping per il Black Friday i clienti dell'app finanziaria Revolut hanno speso 93 euro a testa, in linea con lo scorso anno. Le tre regioni che hanno speso in media la cifra più alta durante la settimana sono state la Basilicata con 198 Euro a persona, l'Emilia Romagna con 128 euro e la Toscana con 124 euro. Quelle invece in cui è stata registrata la spesa minore sono Sardegna (77 euro), Sicilia (80 euro) e Abruzzo (84 euro). Gli esercenti preferiti a livello nazionale sono stati rispettivamente Amazon, Apple e Zalando mentre le transazioni contactless registrate nei negozi fisici in occasione del Black Friday 2021 sono il 90% del totale, in crescita di 6 punti rispetto al periodo 2020 pre-lockdown.