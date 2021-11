Brescia: sequestrano e 'torturano' ragazzo, tre arresti

27 novembre 2021 a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - I carabinieri del Norm della compagnia di Chiari e delle stazioni di Trenzano e Travagliato hanno eseguito tre arresti - su ordinanza del gip di Brescia - nei confronti di tre uomini di 32, 36 e 45 anni. Le manette sono scattate per un episodio di sequestro di un ragazzo di 23 anni a metà settembre.

Dopo averlo costretto a fermarsi mentre era a bordo della propria auto per le vie di Trenzano, i tre hanno caricato di forza la vittima sulla loro macchina per portarlo in una cascina isolata tra Maclodio e Travagliato, dove li attendeva il proprietario.

Qui il ragazzo "è stato legato a una sedia e colpito con schiaffi, pugni e una spranga, subendo anche ferite alla bocca con l'uso di una tenaglia", spiegano i militari. Dopo qualche ora è stato lasciato andare a piedi e la sua auto non è più stata ritrovata. Il movente "appare ad ora sconosciuto". Per gli arrestati si sono aperte le porte del carcere di Brescia in attesa dell'interrogatorio di garanzia.