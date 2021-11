Brescia: chiusura di 30 giorni per discoteca Corte Franca

27 novembre 2021 a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Dopo l'ultimo stop di cinque giorni imposto per le migliaia di persone trovate a ballare, lo scorso 14 novembre, senza i dispositivi di protezione individuale e senza il rispetto del distanziamento, in violazione delle norme anti-covid, un noto locale di Corte Franca "si ferma precauzionalmente per 30 giorni, su disposizione della prefettura".

I carabinieri della compagnia di Chiari avevano contestato "reiteratamente le violazioni della normativa sul contenimento pandemico della discoteca in altre tre occasioni tra agosto e settembre". In un'occasione sono state elevate anche sanzioni da parte dei militari del Nucleo antisofisticazione alimentare e del Nucleo ispettorato del lavoro.