Meteo: Lombardia, in arrivo freddo e gelate anche in pianura

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Un nuovo vortice di bassa pressione, al momento in azione sull'Europa Centrale, raggiungerà la Lombardia portando aria fredda e nuove precipitazioni, nevose su Alpi e Prealpi anche sotto i 1000 metri. Assenza di precipitazioni almeno fino a mercoledì 1 dicembre, ma venti spesso forti in montagna. Da lunedì diffuse gelate in Pianura Padana. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo.

Domani cielo inizialmente da nuvoloso a molto nuvoloso, seguiranno già dal mattino schiarite sui settori di pianura. Dal pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso eccetto annuvolamenti più consistenti sulle Alpi. Precipitazioni: diffuse sui settori centro-orientali tra notte e mattino, specie su Alpi e Prealpi, in seguito veloce cessazione. Neve oltre i 600-700 metri, localmente fino a 500 metri al mattino. Temperature minime e massime in calo. Valori minimi in pianura tra 1-5 gradi, massimi tra 7-10 gradi. Zero termico: intorno a 1100 metri.Fino al primo mattino possibili locale foschie e banchi di nebbia sulla Pianura.

Lunedì 29 novembre cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla pianura, temporanei annuvolamenti sulle Alpi, più compatti ed insistenti sui settori confinali. Piogge assenti, eccetto debole nevischio sui settori alpini di confine. Temperature minime in calo con gelate anche in pianura, massime stazionarie o in locale lieve diminuzione. Valori minimi in pianura intorno a -2 gradi, massimi intorno a 8 gradi. Venti: in pianura deboli o moderati da ovest/nord-ovest, locali condizioni di Foehn in serata sulla Pianura Occidentale. In montagna moderati o forti da nord.