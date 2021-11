Covid oggi Germania, oltre 67mila contagi e 303 morti

27 novembre 2021 a

Berlino, 27 nov. (Adnkronos) - In Germania i contagi da Covid restano a numeri record. Secondo il Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67.125 casi e 303 vittime, per un totale complessivo rispettivamente di 5.717.295 contagi e 100.779 vittime.

Nuovi voli per trasportare malati gravi di covid sono stati organizzati oggi in Baviera, dove le terapie intensive sono al collasso per l'alto numero di ricoveri. "Alcuni aerei sono già in volo", ha detto un portavoce del ministero regionale dell'Interno, spiegando che due pazienti sono stati trasferiti da Monaco ad Amburgo, mentre altri sono stati portati a Colonia, Duesseldorf e Dortmund.

Altri ammalati sono stati trasferiti in ambulanza in ospedali della Saar e la Renania Palatinato. In totale si prevede che entro domenica saranno stati trasferiti 30 pazienti. Ieri è stato usato un aereo ambulanza militare della Luftwaffe, che verrà utilizzato anche domani. Oggi sono stati impiegati aerei ambulanza privati.