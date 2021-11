Covid: Brosio, 'variante Omicron? Virus muta, vaccino costretto a rincorrerlo'**

27 novembre 2021 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "E' arrivata la variante Omicron? E' normale, il virus del Covid -19 è un virus, e come tutti i virus muta. Non è come la poliomielite, dove tu fai un vaccino e dopo il richiamo non devi farne più perché l'hai debellata. Qui ci troviamo di fronte ad una situazione diversa". Lo afferma all'Adnkronos Paolo Brosio, commentando l'arrivo in Europa della temuta variante del Covid proveniente dal Sudafrica denominata Omicron. "Quindi -aggiunge Brosio- va da sé che quello in uso non è proprio un vaccino, perché bisognerà sempre rincorrere il virus. E questo non va bene, perché non è la soluzione".