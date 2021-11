Scherma: Milano ospiterà i mondiali 2023

27 novembre 2021 a

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - Milano ospiterà i Campionati Mondiali Assoluti di scherma del 2023. Il verdetto è arrivato questa mattina, a Losanna, dov'è in corso il Congresso della Fie. La candidatura italiana ha prevalso su quelle di Tashkent e Abu Dhabi. I voti dei rappresentanti delle Federazioni di tutto il mondo hanno premiato la proposta del Comitato Promotore di Milano 2023, guidato dallo spadista azzurro Marco Fichera. Grande soddisfazione per la Federazione Italiana Scherma presieduta da Paolo Azzi per un successo che riporterà il Mondiale Assoluto in Italia 12 anni dopo l'edizione di Catania 2011.