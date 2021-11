Calcio: Allegri, 'concretizziamo poco per quanto creiamo, Atalanta ha fatto un tiro in porta'

27 novembre 2021 a

a

a

Torino, 27 nov. - (Adnkronos) - "Stasera è stata una prestazione sulla falsariga di quella di Roma con la Lazio, di quella con la Fiorentina, con il Milan stesso. Diciamo che capitalizziamo poco quello che creiamo. Stasera l'Atalanta credo abbia tirato poco in porta, l'unico tiro credo lo abbia fatto Zapata su un nostro errore". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta così, ai microfoni di Dazn, il ko per 1-0 in casa contro l'Atalanta.