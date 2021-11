Covid: no green pass lanciano 'l'home bar', un modo per stare insieme senza violare la legge**

27 novembre 2021 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Non si potrà andare al bar, né sedersi ad un ristorante. E allora, come coltivare le amicizie e i rapporti sociali condividendo la gioia del desco? I no vax e i no green pass si stanno organizzando in previsione del 6 dicembre, quando il governo darà il via alla 'stretta' del Super Green Pass fino a ben oltre Capodanno. Si chiama 'home bar': il bar, il bistrot e il ristorante si trasferiscono in casa, con l'unica regola per i partecipanti di pagare una quota stabilita per poi rifornirsi al supermercato e organizzarsi esattamente come se si fosse al bar o al ristorante.

Sui social sono ormai centinaia i post condivisi dagli utenti che, preparandosi alle festività natalizie, non intendono rinunciare al piacere della convivialità ma senza trasgredire le norme stabilite dal nuovo decreto, secondo il quale chi non è vaccinato o guarito dal covid non potrà accedere praticamente in nessun luogo di socialità o quasi. L'appuntamento dunque è dal 6 dicembre, e gira su bacheche di gruppi e contatti social del popolo no-vax. Il motto è: "non è nulla di illegale, ma solo il ripristino delle serate tra amici".