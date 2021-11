Covid Italia, 12.877 contagi e 90 morti: bollettino 27 novembre

28 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Sono 12.877 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 27 novembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 90 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 596.898 tamponi con un tasso di positività al 2,15%. Da ieri sono guarite 6.451 persone.

Sono 624 le terapie intensive occupate, 18 in più da ieri. Salgono anche i ricoveri pari a 4.826 nei reparti Covid, 78 in più da ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 133.627 in Italia.

LAZIO - Sono 1.204 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Si registrano inoltre altri 6 morti. I nuovi casi nella sola città di Roma sono 545. "Oggi nel Lazio su 16.626 tamponi molecolari e 31.103 tamponi antigenici per un totale di 47.729 tamponi, si registrano 1.204 nuovi casi positivi (-362), sono 6 i decessi (-2), 715 i ricoverati (+9), 89 le terapie intensive (-2) e +786 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%.

I casi a Roma città sono a quota 545. Ieri oltre 34 mila vaccini somministrati con un incremento del 63% rispetto alla settimana precedente. Le dosi booster sono l'88% del totale delle somministrazioni", comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

PIEMONTE - Sono 859 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Registrati inoltre altri 2 morti. I nuovi casi sono pari all'1,4% di 63.333 tamponi eseguiti, di cui 55.776 antigenici. Degli 859 nuovi casi gli asintomatici sono 495 (57,6%). I casi sono 389 di screening, 363 contatti di caso, 107 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 401.322, di cui 32.990 Alessandria, 19.365 Asti, 12.635 Biella, 57.564 Cuneo, 31.141 Novara, 213.681Torino, 14.903 Vercelli, 14.367 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.664 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.012 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 335 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.163 I tamponi diagnostici finora processati sono 9.730.405 (+63.333 rispetto a ieri), di cui 2.492.018 risultati negativi.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.273 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 27 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 17 morti.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,6%. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 601 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 391 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 434 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 40,6 anni.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.095 tamponi molecolari, per un totale di 6.562.313. A questi si aggiungono anche tamponi rapidi 16.809. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 435 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 420.029. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 18.492 (+821). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 17.840 (+803), il 97,8% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 58 (-1 rispetto a ieri), 594 quelli negli altri reparti Covid (+19).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 728 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 27 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid. Registrati altri 6 morti. Nel dettaglio, su 8.395 tamponi molecolari sono stati rilevati 665 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,92%. Sono inoltre 16.456 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,38%).

Nella giornata odierna si registrano 6 decessi: un uomo di 100 anni di Ronchi dei Legionari deceduto in una residenza per anziani, un uomo di 88 anni di Savogna d'Isonzo deceduto in ospedale, un uomo di 87 anni di Trieste deceduto nel proprio domicilio, un uomo di 84 anni di Capriva del Friuli deceduto in ospedale, una donna di 84 anni di Trieste deceduta in ospedale e, infine, un uomo di 82 anni di Gorizia deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 260, come comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.961, con la seguente suddivisione territoriale: 904 a Trieste, 2.041 a Udine, 700 a Pordenone e 316 a Gorizia. I totalmente guariti sono 118.780, i clinicamente guariti 163,

VENETO - Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Registrati inoltre altri 6 morti. Le province con maggior numero di contagi sono quelle di Treviso, Padova, Venezia e Vicenza. Sale così a 511.449 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre sono 27.612 gli attualmente positivi. Sale anche il numero dei decessi a 11.941. L'incidenza dei casi su 106.724 tamponi (24.019 molecolari e 81.705 test rapidi) è dell'1,97%. Sale anche la pressione sugli ospedali. In quattro città si sono oltrepassati i 400 contagi in un giorno: si tratta di Treviso, Padova, Venezia e Vicenza.

TOSCANA - Sono 477 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 477 su 31.534 test di cui 9.196 tamponi molecolari e 22.338 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,51% (5,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.278.425.

CALABRIA - Sono 279 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Si registra inoltre un altro morto. 4.800 i tamponi effettuati, +134 guariti, 1.492 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +144 attualmente positivi, +139 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 16).

PUGLIA - Sono 299 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 novembre 2021 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. I nuovi casi di positività rilevati su 20.305 test giornalieri. Sono 3.953 le persone attualmente positive nella Regione, 136 quelle ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, in Puglia sono stati registrati 278.763 casi totali, 4.720.803 i test eseguiti, 267.927 le persone guarite e 6.883 i decessi.

VALLE D'AOSTA - Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus in Valle D'Aosta secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il numero totale dei contagiati da inizio epidemia sale a 13.029. I positivi attuali sono 599 di cui 583 in isolamento domiciliare, 15 ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 11.951, +10 rispetto a ieri, i casi fino ad oggi testati 96.847, i tamponi effettuati 280.505. Da inizio emergenza ad oggi i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D'Aosta sono 479.

BASILICATA - Sono 34 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei tamponi molecolari effettuati è di 853. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (-1) e di questi 3 sono in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.062 (+14). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.381 somministrazioni di cui 3.642 sono terze dosi. Finora 436.864 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79 per cento del totale della popolazione residente), 403.534 hanno completato il ciclo vaccinale (72,9 per cento) e 42.311 sono le terze dosi (7,6 per cento), per un totale di 882.709 somministrazioni effettuate.

SARDEGNA - Sono 125 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 27 novembre 2021 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti: un 92enne di Cagliari, un 83enne di Sassari e una 78enne della provincia del Sud della Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.153 tamponi. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono 13 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 61, stabili anche questi. Crescono, invece, di 46 unità i casi di isolamento domiciliare che arrivano a 2.513 sono i casi di isolamento domiciliare.

CAMPANIA - Sono 1.154 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 27 novembre 2021 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 3 morti, altri 3 sono stati registrati ieri ma sono decessi dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 29.695 test, tra molecolari e antigenici. I ricoverati per Covid in Campania sono 298 nei reparti ordinari, mentre le terapie intensive occupate sono 25.

LIGURIA - Sono 360 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 27 novembre 2021 in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto nella Regione. Al momento i positivi sono 5.492 in Liguria. Sono 156 i ricoveri in ospedale, 5 in meno da ieri, mentre sono 20 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 190 i guariti. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 138, Imperia a 94, Savona a 65 e La Spezia a 50.

LOMBARDIA - Sono 1.926 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 27 novembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 14 morti. Al momento i positivi nella Regione sono 27.774. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 795. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 567, Varese a 293, Brescia a 287, Monza e Brianza a 169 e Bergamo a 133.

SICILIA - Sono 645 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 27 novembre 2021 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti, ma solo 3 sono delle ultime 24 ore. Nell'Isola gli attuali positivi salgono a quota 11.376. In un giorno sono guarite 500 persone. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 322, mentre si trovano in terapia intensiva 45 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 61 a Palermo, 215 a Catania, 174 a Messina, 7 a Ragusa, 65 a Trapani, 42 a Siracusa, 20 a Caltanissetta, 21 ad Agrigento e 40 a Enna.