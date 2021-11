Pd: Fioroni a Letta, 'maldestre alleanze rovinano idea di vero rinnovamento democratico'

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Caro Enrico, vorrei attirare la tua attenzione sul rischio di inciampare lungo il sentiero degli imminenti rinnovi dei Presidenti e dei consigli provinciali. Se ci facciamo prendere dall'attivismo combinatorio, confondendolo con la sana e autentica strategia delle alleanze, potremmo andare incontro a forti delusioni". Si legge nella lettera aperta inviata da Beppe Fioroni al segretario del Pd, Enrico Letta.

"Le ultime elezioni regionali e comunali hanno dato un esito abbastanza soddisfacente per il Pd, vista l'affermazione, in molti casi, delle sue liste e dei suoi candidati. (...) Bisogna cogliere i segnali di cambiamento, interpretandoli correttamente e usandoli saggiamente, a prescindere dalle convenienze reali o apparenti che le circostanze suggeriscono". A Viterbo, per esempio, -continua Fioroni- "si annuncia la sperimentazione di un'alleanza a dir poco pasticciata, per di più gestita sottobanco, con il Pd che rinuncia al suo candidato alla guida della Provincia per coprire un disegno che prova ad 'agganciare' i moderati investendo sul rapporto con Forza Italia".

"Dietro i buoni propositi fa capolino una strana combinazione di interessi, sì legittimi, ma che permette al gruppo dirigente di Forza Italia di sfruttare l'inaspettato sostegno del Pd (...) Ora, Viterbo è un caso isolato? A me risulta di no". Conclude Fioroni: "La lezione dì Moro ci deve guidare nel comprendere che le accelerazioni e le scorciatoie sono destinate a confondere le idee, minando la credibilità di un rinnovamento, tanto evocato quanto bistrattato, della democrazia del nostro Paese".