Covid: Boccia, 'a dicembre necessarie mascherine all'aperto'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "La massima sicurezza sanitaria difende la vita, le reti sanitarie e protegge le stesse attività commerciali. Quest'anno abbiamo il vaccino, utilizziamolo tutti. Per il Partito democratico la vaccinazione di massa, il rispetto rigoroso del super green pass e le regole del distanziamento, a partire dall'utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi affollati, sono un impegno assoluto. I prossimi tre mesi saranno i mesi più freddi ed è fondamentale essere uniti nella difesa degli ospedali e delle reti sanitarie". Così Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD.