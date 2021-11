28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Saremo i primi a collaborare lealmente all'attività di questo governo, che deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall'emergenza. Allora si potrà tornare alla naturale alternanza fra due schieramenti in competizione fra loro". Così il leader di Fi, Silvio Berlusconi, a Villa Gernetto.