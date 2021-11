Camera: per 'panchina arcobaleno' oltre 70 adesioni, con 7 ex ministri, 4 di Fi**

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Sono oltre 70 le deputate ed i deputati che hanno sottoscritto sinora l'iniziativa lanciata dal deputato di Forza Italia, Elio Vito, per installare una panchina Arcobaleno a Montecitorio, "in segno di solidarietà e rispetto nei confronti della comunità Lgbt+" e per testimoniare la "volontà di proseguire la lotta ad ogni forma di odio, violenza e discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere". Si legge in una nota.

Tra le adesione, quella della ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, di ben 7 ex Ministri (Lucia Azzolina, Michela Brambilla, Paola De Micheli, Lorenzo Fioramonti, Stefania Prestigiacomo, Gianfranco Rotondi, Elio Vito) e di una ex Presidente di Regione (Renata Polverini). Hanno inoltre aderito il Capogruppo di LeU, Federico Fornaro, 4 Vicepresidenti di Gruppo (Polidori, FI; Barzotti e Tripodi, M5S; Magi, Misto, per Azione-+Europa-Radicali Italiani); 2 Segretari di Presidenza (Iovino, M5S; Pastorino, LeU); 4 Presidenti di Commissione (Nardi, Attività Produttive-Pd; Perantoni, Giustizia-M5S; Rizzo, Difesa-M5S; Rotta, Ambiente-Pd); 1 Presidente di Commissione d'inchiesta (Romano, Pd); 1 Presidente di Delegazione internazionale (Migliore, IV) ed i Vicepresidenti del Copasir (Dieni, M5S) e della Commissione Infanzia (Siani, Pd).

Tra chi ricopre incarichi di partito o ha ricoperto cariche di governo e negli Enti Locali, si rilevano le adesioni di 4 componenti la segreteria del Pd (Borghi, Braga, Gribaudo, Quartapelle), di Angelo Tofalo, M5S, di Antonio Pentangelo, FI, di Michela Biancofiore ed Osvaldo Napoli, in Coraggio Italia, della Ecologista Rossella Muroni e nel Pd di Stefania Pezzopane, Alessia Morani, Emanuele Fiano, Filippo Sensi, Alessandro Zan.