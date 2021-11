Covid: Speranza, '829 decessi lo scorso anno, ora meno di 100 grazie ai vaccini'**

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "C'è una proporzionalità significativa tra la percentuale dei vaccinati e le misure. Lo scorso anno in questo periodo i decessi erano 829, ora meno d 100 da molte settimane in un sistema con misure limitatissime. Tutto questo è possibile grazie ai vaccini. La lezione di questi giorni, però, ci dice che insieme ai vaccini usare anche la prudenza a partire dall'uso della mascherine". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Mezz'ora in Più.