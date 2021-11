28 novembre 2021 a

a

a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Le mascherine, sono decisive possono fare la differenza assieme alle altre misure. I nostri numeri sono fra i bassi in Europa. Non mi sorprende che la Gb abbia ora alzato le misure". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla decisione della Gb sulle mascherine al chiuso, misura -ricorda- che da noi non è mai venuta meno.