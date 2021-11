28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Scelte così delicate non si possono fare raccogliendo informazioni sui social, non sono materie da bar dello sport". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Mezz'ora in più su Rai3 rivolgendosi ai genitori sul vaccino ai bimbi.