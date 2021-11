Quirinale: Carfagna, 'Berlusconi? Ha diritto di candidarsi al Colle'

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Berlusconi? Sarà un'ipotesi concreta quando Berlusconi darà la sua disponibilità a candidarsi che ad oggi non c'è, ma se ne parla perchè credo che Berlusconi abbia diritto di candidarsi al Quirinale". Lo dice Mara Carfagna al Festival de Il Foglio. Nel caso Berlusconi non si candidasse "sarebbe bello un profilo femminile, del resto le grandi elettrici sono circa 271: una base numerica consistente. Sarebbe un bel segnale per il Paese".