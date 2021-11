28 novembre 2021 a

a

a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Non vogliamo andare a votare", non vogliamo farlo "in questo momento di pandemia anche perché il Parlamento possa fare delle cose" anche grazie a una "maggioranza così larga si possono fare delle riforme" compresa "quella per eliminare il trasformismo parlamentare, per impedire che i cambi di casacca diventino quasi la regola". Così Enrico Letta, segretario Pd, al festival de Il Foglio.