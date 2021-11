28 novembre 2021 a

a

a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Dipende da Giorgetti. A me sembra che c'è una Lega di Giorgetti il lunedì e una Lega di Salvini in cui Giorgetti rientra il martedì... Così è un po' complicato, bisogna beccare il giorno giusto". Così Carlo Calenda al Festival de Il Foglio sul rapporto con la Lega. "Dialogare sempre ma devono decidere cosa vogliono essere? Se stanno in Europa con i sovranisti o no".