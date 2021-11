28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Un'inviata è stata palpeggiata in diretta e da studio l'hanno invitata a non prendersela. Invece, dovremmo prendercela tutti contro pregiudizi, maschilismo e sessismo. Solidarietà a Greta Beccaglia che deve poter lavorare senza essere molestata e biasimo per chi non ha denunciato". Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, presidente del gruppo del Pd al Senato.