Schneider Electric riconosciuta per l'undicesimo anno consecutivo dal Dow Jones Sustainability World Index per la sua posizione di leadership nella sostenibilità.

(Stezzano Bg 29 novembre 2021) - • Un risultato che si ripete da oltre un decennio grazie alle solide performance ambientali, sociali e di governance

Stezzano (BG), 29 novembre 2021 Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, registra un nuovo record entrando per l'undicesimo anno consecutivo nella graduatoria Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Sulla base dela valutazione S&P Global Corporate Sustainability Assessment, quest'anno 332 aziende di 61 diversi settori sono state incluse in DJSI World Index, indice che rappresenta uno dei più riconosciuti strumenti di valutazione delle prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) . Ogni anno DJSI seleziona il miglior 10% di circa 2500 aziende nel mondo, che rappresentano il 45% della capitalizzazione di mercato globale, dopo una valutazione ESG esaustiva. Nel 2021 Schneider ha ottenuto un punteggio di 86/100, da confrontarsi con una media del suo settore pari a 28/100.

Questo riconoscimento è il riflesso dei continui progressi e risultati di Schneider Electric, il cui ruolo di abilitatore della sostenibilità e la cui pratica concreta di sostenibilità sono ampiamente noti.

Schneider Electric include l'indice DJSI tra i quattro rating esterni che formano il suo indice (SSERI). Questo strumento porta le prestazioni in termini di sostenibilità, con un peso del 25%, all'interno di un piano di incentivi a lungo termine per i leader dell'azienda.

Schneider Electric è inserita regolarmente in indici di questo tipo, a dimostrazione del suo profondo impegno per il clima e per l'inclusione. Recentemente Schneider ha conservato il primo posto per le performance ESG nel suo settore conferito dall'agenzia di rating [email protected] dal business magazine francese Challenges, per aver ridotto le sue emissioni di gas serra annuali di Scope 1 e 2.

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone.

Scopri contenuti su sostenibilità, elettricità 4.0 e automazione di nuova generazione su Schneider Electric Insights

Contatti Stampa

Schneider Electric Italia

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

[email protected] [email protected]