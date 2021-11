Bollette: Bagnai (Lega), 'aumentare fondo e serve intervento sull'iva'

29 novembre 2021 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Avremmo desiderato una manovra più incisiva" ora dobbiamo puntare "ai temi più urgenti che devono essere affrontati, come gli aumenti del costo delle materie prime" costi che registrano "il 20% annuo di aumento, per cui pensiamo che va aumentato il fondo sulle bollette e intervento sull'iva". Così Alberto Bagnai, senatore e responsabile economico della Lega, in conferenza stampa alla Camera, presentando le proposte del partito per la legge di bilancio. Poi Bagnai ricorda "il fondo di 8 miliardi per la riduzione del carico fiscale, dove c'è stato un negoziato, con risultati ampiamente commentati".