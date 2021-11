Nucleare: Salvini, 'quello di quarta generazione è ecocompatibile, proporremo tema in manovra'

29 novembre 2021 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Il nucleare pulito di quarta generazione è ecocompatibile, lo proporremo in tema di manovra economica". Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, convocata per fare il punto sulla legge di manovra, rilancia il tema del nucleare come forma di approvigionamento "su cui bisogna iniziare a lavorare in prospettiva, per avere una sovranità nazionale come hanno per esempio in Francia".