29 novembre 2021 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Non dovrebbe arrivare alcun post di Beppe Grillo sull'eventuale adesione dei 5 Stelle al 2 per mille, una 'rivoluzione' interna che oggi e domani verrà sottoposta al voto degli iscritti. Fonti vicine al garante del Movimento spiegano all'Adnkronos che, al momento, Grillo ha optato per la strada del silenzio: nessun post verrà pubblicato sul suo blog, quanto meno a consultazione in corso.