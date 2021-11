Molestie: Mazzeo, 'Serve un cambiamento culturale, intanto giustizia faccia il suo corso'

29 novembre 2021 a

Firenze, 29 nov. - (Adnkronos) - "Un'ottima notizia. Il commissariato di Empoli ha identificato l'autore della molestie nei confronti di Greta Beccaglia proprio grazie al video in diretta. Spero che la giustizia faccia il suo corso, ma quello che serve davvero è un cambiamento culturale affinché certi episodi non accadano mai più e che non ci sia più nessuno che tenda a minimizzare questi gravissimi fatti". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.