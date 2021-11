Premi: scelti i finalisti Premio Giorgio Scerbanenco 2021

29 novembre 2021 a

a

a

Milano, 29 nov. - (Adnkronos) - Pubblicata oggi la cinquina dei romanzi italiani finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco 2021, risultata dalla sommatoria dei voti dei lettori sul sito, ben 2.949 votanti, e di quelli ponderati della Giuria letteraria, che ha votato in questa formazione: Cecilia Scerbanenco (presidente), Alessandra Calanchi, Valerio Calzolaio, Luca Crovi, Sergio Pent, Sebastiano Triulzi e John Vignola.

I cinque finalisti sono (in ordine alfabetico): Cristina Cassar Scalia con 'L'uomo del porto' (Einaudi), Antonella Lattanzi con 'Questo giorno che incombe' (HarperCollins), Pasquale Ruju con 'Il Codice della vendetta' (Edizioni e/o), Lorenzo Scano con 'Via libera' (Nero Rizzoli) e Francesca Serafini con 'Tre madri' (La nave di Teseo).

Il romanzo "Come delfini tra pescecani. Un'indagine per i Cinque di Monteverde" di François Morlupi (Salani) si aggiudica il Premio dei lettori al miglior romanzo noir per essere stato il più votato sul sito del festival.

I cinque finalisti e l'autore più premiato dal pubblico saranno presentati venerdì 10 dicembre, alle ore 17.00, al Teatro Filodrammatici di Milano.

Il Premio Giorgio Scerbanenco 2021, consistente in un ritratto di Giorgio Scerbanenco ad opera dell'artista Andrea Ventura, verrà consegnato nel corso della 31esima edizione del Noir in Festival, lo stesso 10 dicembre sempre a Milano.