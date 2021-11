Italia-Francia: accordo anche tra Parlamenti, ci sarà gruppo di cooperazione

29 novembre 2021 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Riuniti a Parigi il 29 novembre 2021, Richard Ferrand, Presidente dell'Assemblea Nazionale e Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati della Repubblica Italiana, hanno concluso un protocollo d'intesa interparlamentare il cui obiettivo è rafforzare la cooperazione e la concertazione tra le due assemblee". Si legge in una nota congiunta Camera dei deputati-Assemblea nazionale di Francia per la firma di un protocollo di collaborazione.

"La creazione di un gruppo di cooperazione parlamentare, presieduto congiuntamente dai Presidenti e composto da 6 membri per ciascuna delle Assemblee, avrà la missione, in particolare, di consolidare i legami esistenti attraverso lo svolgimento di vertici parlamentari che si terranno alternativamente ogni due anni, e di promuovere incontri tra le omologhe commissioni delle Assemblee. Questo strumento di dialogo costruttivo tra i membri delle due assemblee legislative, frutto di un lungo percorso, prenderà il via già il prossimo anno durante il quale saranno programmati incontri tra deputati francesi e italiani".

"La centralità dell'istituzione parlamentare nelle nostre democrazie giustifica l'approfondimento della cooperazione parlamentare a favore di una migliore conoscenza reciproca e del rafforzamento dei vincoli di amicizia. Questo ulteriore impulso dato dalla cooperazione parlamentare franco-italiana si basa su una comune adesione ai valori di libertà, democrazia e tolleranza, su legami storici, culturali ed economici molto forti, e su un determinato impegno per il progetto europeo. L'accordo raggiunto oggi estende a livello parlamentare la firma del Trattato del Quirinale da parte del Presidente della Repubblica francese Macron e del Présidente del Consiglio dei Ministri italiano Draghi il 26 novembre. Promuove la convergenza delle posizioni francesi e italiane e offre un quadro stabile e ambizioso per la cooperazione parlamentare tra le due Assemblee".