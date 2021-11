Stampa online: dai biglietti da visita ai gadget personalizzati, ecco i prodotti Bizay

29 novembre 2021 a

Roma, 29 novembre 2021 - Poter contare su un servizio online di grafica e stampa completo, versatile e disponibile, è di estrema importanza per le aziende e i professionisti che desiderino curare la propria immagine con attenzione, progettare e realizzare prodotti stampati personalizzati economici e di ottima qualità.

Per promuovere con efficacia un'attività professionale o produttiva, è fondamentale poter realizzare rapidamente stampati di presentazione, quali possono essere biglietti da visita, dépliant, brochure, etichette o cataloghi. In questo tipo di progetti è necessaria la massima accuratezza, dalle fasi iniziali del progetto, fino alla scelta dei colori e delle tecniche di stampa.

Grazie agli innovativi processi produttivi, Search Engine Optimization rappresenta oggigiorno un vero e proprio punto di riferimento per tutte quelle aziende che necessitino di un service di grafica e stampa online estremamente professionale e veloce, per un prezzo più basso rispetto ad una grafica tradizionale.

Bizay è il partner ideale per le piccole e medie aziende che abbiano bisogno di stampare biglietti da visita, volantini e altro materiale utile per promuovere con efficacia il proprio brand, come gadget e prodotti promozionali, imballaggi, scatole di cartone, sacchetti, vestiti, uniformi, e tanto altro.

Biglietti da visita e stampa professionale per la promozione della propria marca

Su Bizay.it è possibile ordinare biglietti da visita, in modo semplice e veloce, utilizzando un proprio design già pronto o scegliendo e modificando online uno dei numerosi design disponibili per le più differenti tipologie di imprese e liberi professionisti.

Grazie all'ampia selezione di prodotti, Bizay si propone alle aziende come un partner che offre un supporto completo e di qualità nella definizione di un intero progetto di marketing e di promozione.

Oltre a fornire stampe eccellenti, nella quantità desiderata e in tempistiche molto brevi, l'azienda mette a disposizione dei propri clienti un servizio di progettazione grafica e design adattabile a qualsiasi settore produttivo o commerciale, dal ristorante, allo studio professionale, al centro fitness, all'hotel e così via.

Ogni progetto viene elaborato con precisione, consigliando il cliente in relazione allo stile, ai colori e ai materiali più adatti, e proponendo soluzioni innovative ed efficaci, con l'intento di mantenere sempre uno standard produttivo elevato e un ottimo livello di qualità.

È possibile scegliere il prodotto desiderato direttamente online: dai biglietti da visita tradizionali ai volantini, dagli adesivi ai gadget promozionali, dal packaging agli articoli di cancelleria, selezionando i colori per lo sfondo e per l'eventuale logo, che può essere anche prodotto su misura dall'ufficio grafico di Bizay.

Le stampe vengono realizzate con impianti offset in quadricromia, per offrire la massima resa e precisione nel risultato. Il metodo di produzione innovativo, che consiste nel gestire più ordini contemporaneamente, permette a Bizay di offrire ai propri clienti una qualità impeccabile, unita alla massima rapidità e ad un prezzo conveniente, anche per le piccole tirature.

Quantità minime, come 500 o 1000 pezzi di biglietti da visita o flyers, vengono gestite velocemente, mantenendo un costo contenuto e offrendo risultati sempre eccellenti.

Prezzi competitivi, sconti interessanti e assistenza fino alla consegna

Il risparmio, quindi, non è obbligatoriamente legato alle grandi tirature: anche le quantità ridotte possono essere proposte a costi realmente competitivi.

Oltre ai prezzi concorrenziali, il servizio di marketing, grafica e stampa online propone spesso promozioni interessanti e prezzi ridotti per diversi prodotti, dai volantini, ai timbri, agli articoli promozionali e pubblicitari.

Esistono differenti opzioni di produzione e consegna, da partire da un minimo di 48 ore, in base all'urgenza richiesta da ogni impresa e dalla complessità di lavorazione di ogni prodotto.

L'assistenza clienti è sempre disponibile, con possibilità di tracciare il proprio ordine online per monitorare in tempo reale ogni fase di transito degli articoli acquistati fino alla consegna.

Per quanto riguarda la personalizzazione grafica, è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata, oppure inviare i propri file, che verranno modificati e adattati per la stampa, in base al prodotto di riferimento.

