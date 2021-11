29 novembre 2021 a

a

a

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 53 anni è morto a Milano dopo essere stato investito da un'auto. Poco dopo le 12 in piazza Papa Giovanni XXIII l'uomo è stato colpito dal mezzo e trascinato per diversi metri. Il personale del 118 intervenuto sul posto, riferisce l'Areu, non ha potuto che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i vigili urbani.