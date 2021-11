29 novembre 2021 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Con Beppe Grillo "ci sentiamo molto spesso, al di là della narrazione corrente i nostri rapporti sono buoni. Per quanto mi riguarda, nutro grande rispetto per la sua figura, per il ruolo di garanzia che riveste, per quel che ha fatto e quello che continuerà a fare dall'alto del suo ruolo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in diretta su Corriere.it.