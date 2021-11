Quirinale: Conte, 'lasciare lavorare Draghi, c'è anche recrudescenza Covid'

29 novembre 2021 a

a

a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Sul Quirinale "il modo più corretto di procedere è avviare un confronto nelle varie forze politiche e all'interno dei gruppi parlamentari, nonché tra forze politiche e gruppi parlamentari", ovvero "tra un'area progressista e una di destra. Quando si ragiona di una figura che deve rappresenta l'unità del Paese, tutti gli italiani, allora serve uno sforzo e uscire da uno steccato, da un'area, e dialogare anche con le forze di destra". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in diretta su Corriere.it.

Quanto all'ipotesi Draghi al Colle, "io lascerei lavorare il premier Draghi - dice Conte - ora c'è anche una recrudescenza del virus, un piano" per accedere alle risorse del Next Generation Eu "da portare avanti, importanti riforme europee da realizzare. Eviterei dunque di tirare Draghi per la giacchetta un giorno sì e l'altro pure".