Governo: Conte, 'sta facendo bene ma politica non va esiliata'

29 novembre 2021 a

a

a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Il governo sta facendo bene su diversi fronti", ad esempio "sulla campagna vaccinale sta perseguendo gli obiettivi per cui è nato. Alcune misure ci soddisfano di più altre meno, ma da noi c'è sempre una critica costruttiva, non crediamo che la politica vada esiliata". Così il leader del M5S Giuseppe Conte in diretta su Corriere.it.

"A volte ci sentite essere fermi nella critica, fino a sfiorare contrasto, ad esempio sulla riforma Cartabia sulla giustizia penale siamo stati molto intransigenti. La la nota di merito è che quella riforma è stata migliorata grazie al nostro intervento, che abbiamo condiviso il grido d'allarme di tantissimi addetti ai lavori".