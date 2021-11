Manovra: D'Incà, 'incontro positivo, necessari ascolto e condivisione'

29 novembre 2021 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Questa sera abbiamo iniziato, in un clima molto positivo, un ciclo di incontri con il presidente Draghi, il ministro Franco e, di volta in volta, i capigruppo parlamentari e i capi delle delegazioni dei partiti di maggioranza per rendere quanto più condiviso e fluido possibile il percorso della manovra di Bilancio. Un confronto accolto in maniera positiva sia dai partiti che dal governo, perché in questo momento il Paese ha bisogno degli strumenti per rilanciare l'economia, le attività socio-culturali e continuare la lotta al coronavirus. E questo sarà possibile soltanto se tra le forze di maggioranza ci sarà dialogo e intesa sulle strategie da adottare e sui nuovi obiettivi da raggiungere. Oggi è stata la volta del MoVimento5Stelle presentare le proprie istanze, domani ci saranno altri 3 incontri per ascoltare le richieste di Lega, Forza Italia e Pd, infine mercoledì si siederanno al tavolo Coraggio Italia, Italia Viva, Leu e le Autonomie. Ascolto, condivisione e sintesi, queste sono le direttrici che dobbiamo seguire per dare un futuro solido al Paese". Lo dichiara in una nota il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.