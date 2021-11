Calcio: Marotta, 'l'Inter con le plusvalenze non ha problemi'

29 novembre 2021 a

a

a

Milano, 29 nov. - (Adnkronos) - "L'Inter con le plusvalenze non ha problemi". Lo dice l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ospite dell'Inter club della Regione Lombardia. "Il modello italiano deve capire che il player trading è indispensabile -aggiunge l'ad nerazzurro-. Noi dobbiamo ridurre i costi e produrre calciatori. Vendere i giocatori è fondamentale per le società perché il nostro è un campionato di transizione, non più un campionato dove tutti restano fino a fine carriera"

C'è poi spazio anche per il suo rinnovo come dirigente nerazzurro: "Con Zhang noi dirigenti abbiamo un ottimo rapporto. Noi dirigenti, Ausilio, Baccin, Samaden e io, siamo contenti di proseguire nell'Inter e alla prima occasione nella quale arriverà a Milano Zhang, oppure in un'altra maniera, cercheremo di finalizzare la cosa".