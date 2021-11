Startup: 63 progetti in corsa per il Premio Nazionale Innovazione (2)

29 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Tre i panel portanti della prima giornata: nella mattina 'Innovazione sociale: creare impresa ad impatto per la ripresa e la resilienza', nel pomeriggio 'Ricerca, startup e open innovation per una ripresa sostenibile' e 'Imprenditorialità studentesca: le sfide per le startup giovanili e femminili'.

Il 3 dicembre – in presenza nell'Ateneo di Roma “Tor Vergata” e in streaming – centrale sarà il confronto con le istituzioni rappresentate dai ministri Maria Cristina Messa dell'Università e Ricerca, Enrico Giovannini delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e dal vice ministro Gilberto Pichetto Fratin dello Sviluppo Economico. Al centro il ruolo dell'università nel passaggio "dalla ricerca all'impresa" all'interno del nuovo contesto socio-economico e anche nel quadro degli obiettivi del Pnrr. E, naturalmente, riflettori accesi sulla sfida finale e sulla cerimonia di premiazione: i finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno – Iren Cleantech&Energy, Ict, Industrial e Life Sciences-MedTech – e il titolo di vincitore assoluto del Pni 2021, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza del team la Coppa Campioni Pni.