29 novembre 2021 a

a

a

Torino, 29 nov. - (Adnkronos) - Italia e Croazia si giocheranno il posto in semifinale di Coppa Davis nel doppio. I due singolari si chiudono sul punteggio di 1-1. Dopo la sconfitta di Lorenzo Sonego contro Borna Gojo, Jannik Sinner batte Marin Cilic. L'altoatesino, numero 10 del mondo, sconfigge il campione dello Us Open 2014, numero 30 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-4), 6-3 in due ore e 44 minuti.