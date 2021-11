Calcio: Messi, 'un onore aver lottato con Lewandowski, spero venga ricompensato'

29 novembre 2021 a

Parigi, 29 nov. - (Adnkronos) - "Ogni volta che ho vinto il Pallone d'Oro mi è sempre mancato qualcosa, questa volta ci sono riuscito e credo che la vittoria con l'Argentina mi abbia portato a vincere questo premio. Ringrazio i miei compagni di squadra del Barcellona e ora del PSG, ringrazio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei fratelli. E' un onore per me aver lottato con Lewandowski perché credo che avrebbe meritato il Pallone d'Oro perché lo avrebbe vinto lo scorso anno e penso che France Football debba ricompensarlo perché lo merita". Queste le parole di Lionel Messi nella cerimonia di consegna del pallone d'oro che ha vinto per la settima volta al Theatre du Chatelet di Parigi.