Alice Vigarani, Denti Puliti Senza Paura: il Bestseller su come superare la paura del dentista

30 novembre 2021 a

a

a

(Milano 30 novembre 2021) - Milano, 30.11.2021 – Secondo un'indagine condotta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 20% della popolazione mondiale ha paura del dentista. Ciò significa che 2 persone su 10 non sono portate a recarsi presso uno studio odontoiatrico per le consuete cure dentali. Sulla base di questi dati, emerge quindi un'estesa ritrosia nell'occuparsi della propria salute orale. Cosa questa che va inevitabilmente ad impattare anche sul proprio benessere personale.

Per tutte quelle persone che desiderano superare la paura del dentista in maniera definitiva ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Alice Vigarani “Denti Puliti Senza Paura. Come Vivere L'Appuntamento Dell'Igiene Dentale Con Tranquillità e Serenità” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autrice va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per mantenere la salute dei propri denti senza il timore della visita di controllo.

“Il libro parla di come prendersi cura della salute della propria bocca senza ansia e paura e senza avvertire alcun tipo dolore. Affidarsi al giusto professionista è senza dubbio fondamentale per raggiungere questo scopo” afferma Alice Vigarani, autrice del libro “Ciò che cerco di trasmettere al lettore è la consapevolezza che il momento della prevenzione può essere addirittura piacevole. Tutto sta nel sapere esattamente come fare”.

Secondo Alice Vigarani, molti di noi hanno difficoltà a prendere l'appuntamento per l'igiene dentale principalmente per cinque motivi: la paura delle conseguenze, la paura di scegliere il professionista sbagliato, la paura di non essere soddisfatto, la paura di essere giudicati e infine la paura del dolore. Prendersi cura della propria bocca a partire da oggi senza rimandare a domani è di fondamentale importanza. Motivo per il quale l'autrice mostra nel libro come, attraverso il suo metodo Igiene Titanium, sia possibile superare la paura del dentista superando questo tipo di timori.

“Questo libro nasce come supporto per tutti coloro che vogliono avere cura della propria igiene orale ma non riescono a vivere il momento della visita con serenità e tranquillità. L'autrice lo fa raccontando un nuovo modo di vivere la prevenzione senza ansia e paura” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “A volte basta solo affidarsi al professionista che più di tutti gli altri è in grado di infonderci quel senso di fiducia da farci superare una volta per tutte questo tipo di paura. Qualcuno come la stessa Alice Vigarani”.

“Collaborare con la Bruno Editore nella creazione di questo libro è stata una bellissima opportunità per condividere ai miei lettori informazioni e consigli utili in tema di prevenzione dentale” conclude l'autrice. “In questo percorso, il suo staff mi ha supportato in tutte le fasi di pubblicazione, dall'impostazione del libro, alla sua stesura fino ad arrivare alla pubblicazione finale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: Search Engine Optimization

L'igienista dentale Alice Vigarani è una professionista molto richiesta e di successo nel mondo della prevenzione. La sua missione è rendere più piacevole il momento dell'appuntamento per l'igiene dentale. Per questo ha creato un suo metodo per eseguire accuratamente l'igiene dentale senza creare fastidi e dolori al paziente ed eliminando le sue ansie e paure. Con oltre 20 anni di esperienza nel campo della prevenzione, ha lavorato come consulente in alcuni studi in giro per l'Italia, è stata relatrice in diversi corsi di formazione per odontoiatri e igienisti dentali ed è stata tutor per gli studenti di odontoiatria all'Università di Modena, continuando sempre a lavorare come professionista per aiutare i suoi pazienti a prendersi cura della salute della propria bocca. Sito web: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com

puoi segnalarlo a Google