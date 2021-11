Tennis: Barazzutti, 'se ancora io capitano Davis mi avrebbero crocifisso dopo ko con Croazia'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - "Fossi stato ancora io il capitano di Coppa Davis mi avrebbero crocifisso per la sconfitta con la Croazia". Lo dice all'Adnkronos l'ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado Barazzutti commentando la sconfitta degli azzurri ai quarti di finale contro la Croazia. "C'è stata anche un po' di sfortuna per l'infortunio che ci ha privato di Berrettini -aggiunge Barazzutti-. Dispiace per la sconfitta perché la squadra aveva un potenziale da finale".