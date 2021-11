Shazy™, Paolo Musolino: “un nuovo marchio italiano di prodotti cosmetici per la cura di pelle e capelli pensati per i giovani della Z Generation”

30 novembre 2021 a

(Roma - Castelnuovo di Porto 30 novembre 2021 ) - Il nuovo trend della bellezza è young e sustainability. Shazy™ è un brand che vuole contribuire a rafforzare l'autostima e il modo in cui i giovani si sentono con il proprio aspetto

Roma - Castelnuovo di Porto 30 novembre 2021. Il modo di considerare la bellezza è stato rivoluzionato, sia nello stile che nell'ispirazione, dalla Z Generation”, spiega Paolo Musolino, professionista del settore hair&beauty. “L'approccio all'identità è mutato in ‘self expression, no perfection'. Proprio per questo, abbiamo studiato e realizzato una linea assolutamente innovativa e al passo con la dinamicità che caratterizza questa fascia di giovani nati tra il 1995 e il 2010. Nativi digitali che seguono il trend ‘skinimalism', genderless, naturale e cruelty free, in un'ottica sostenibile e multitasking”.

A Paolo Musolino, ‘figlio d'arte' del settore hair&beauty, piace sperimentare e creare. In piena pandemia, dal suo appartamento, prende forma il suo sogno nel cassetto: Shazy™, il nuovo brand per la cura delle esigenze di pelle e capelli dedicato alla Z Gen.

“Tanti anni di esperienza poi, successivamente, nel mio salone di parrucchiere, ho avuto modo di capire come le esigenze di pelle e capelli possono avere un impatto negativo sulle persone, soprattutto nei più giovani”, sottolinea Paolo Musolino. “Essere sbeffeggiati perché i capelli sono troppo secchi o gonfi, oppure perché la pelle presenta imperfezioni dovute ad acne e impurità. Tutto questo crea disagi, talvolta anche molto pesanti. Con il mio lavoro ho sempre cercato di ‘alleviare' questo tipo di ‘sofferenze' con dei look che mettessero in risalto i punti di pregio e mitigassero le imperfezioni. Volevo però creare qualcosa di diverso, di più duraturo, che potesse aiutare le persone nel tempo, anche a domicilio. Con Shazy™ ci sono riuscito”.

Il nome del brand è un acronimo che nasce dalla fusione di cinque fattori: S di sustainability, H di habitat, A di attention, Z di generazione Z, Y di young.

“Mi autodefinisco uno scrutatore della Generazione Z. Tutti i prodotti della collezione di Shazy™ sono creati per gli under 30”, sottolinea Paolo Musolino. “Ho tratto ispirazione dall'arte e dai paesaggi urbani, la mia attenzione è rivolta ai giovani, alle loro esigenze e alle loro aspettative. Non a caso prima di lanciare i prodotti ho creato la Shazy Factory. La Shazy Factory è composta da giovani che danno input su tutto ciò che ruota intorno al Brand: dai colori al packaging, inclusi i test del prodotto. Combinando natura e scienza abbiamo sviluppato, in collaborazione con un laboratorio di Trento, prodotti cosmetici dermatologicamente testati: formule esclusive realizzate con ingredienti naturali, genderless, ecologici, riciclabili ed etici. Shazy™ - prosegue - vuole essere sostenibile e salvaguardare l'ambiente in cui viviamo e porre l'attenzione al rispetto dei valori delle differenze e ai diritti di tutti. Questi sono i nostri valori”.

Sempre più consapevoli, anche in fatto di beauty care, i giovani under 30 orientano le aziende cosmetiche nello sviluppo di prodotti trasversali e green, ideali per la loro giovane età, basandosi su due premesse imprescindibili: che siano skin-friendly e naturali.

“Shazy™ vuole contribuire a promuovere l'autenticità, una vera rivincita a quello stereotipo di bellezza artefatta tanto promossa dagli influencer iperfiltrati”, conclude Musolino. “Vogliamo valorizzare e rafforzare la migliore espressione di se stessi, celebrare l'autenticità e la diversità di ognuno. Proprio per questo la prima campagna l'ho voluta senza super model, senza filtri e senza make up. Il nostro motto è: vogliamo celebrare chi sei”.

Contatti: https://myshazy.com