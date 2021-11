Milano: gip, 'Di Fazio stupratore seriale, sempre più subdolo e spregiudicato'

30 novembre 2021 a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Un uomo con comportamenti "seriali, caratterizzati da un modus operandi progressivamente affinato nel tempo e fattosi man mano sempre più subdolo e al contempo più spregiudicato, forse proprio grazie alla maturata acquisizione della consapevolezza della resistenza che le vittime hanno incontrato nel denunciare". E' uno dei passaggi dell'ordinanza firmata dal gip di Milano Chiara Valori nei confronti del manager Antonio Di Fazio.

A notificargli in carcere la nuova ordinanza di custodia cautelare sono stati i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Milano Porta Monforte. Le indagini hanno consentito di raccogliere "gravi, precisi e concordanti" indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato in ordine ai reati di violenza sessuale aggravata dall'uso di sostanze narcotizzanti nei confronti di quattro donne e di tentato omicidio, atti persecutori e violenza sessuale aggravata in danno dell'ex moglie.