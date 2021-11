Milano: controlli contro lavoro nero all'ortomercato, denunce e sanzioni

30 novembre 2021 a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Intervento ispettivo congiunto, all'interno degli spazi dell'ortomercato di Milano, da parte dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano, agenti della Polizia locale e della task force multiagenzia 'Alt caporalato'.

All'esito dei numerosi controlli eseguiti, è stata accertata la presenza di quattro lavoratori irregolari, di cui uno denunciato per immigrazione clandestina; tre aziende operanti all'interno dell'ortomercato sono state sanzionate per violazioni connesse al lavoro nero e alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di una di queste è stata anche disposta la sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività, a cura degli ispettori del lavoro, per violazioni connesse alla mancata tutela dei lavoratori.