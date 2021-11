Brescia: trattore si ribalta in un fosso, grave giovane alla guida

30 novembre 2021 a

a

a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni (codice rosso) dopo che il trattore, su cui era alla guida, si è ribaltato in un fosso. E' accaduto intorno alle 11.30 in via Gazzo a Calcinato (Brescia), lo riferisce l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Il giovane, trasportato all'ospedale di Brescia, ha riportato diversi "traumi da schiacciamento all'addome, al bacino e alla schiena". Sull'accaduto indagano i carabinieri.