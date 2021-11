Farmacie: al via campagna 'farmaco sospeso' in aiuto dei bambini'

30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Entri in farmacia e fai del bene ai più piccoli. Grazie al progetto 'In Farmacia per i Bambini - Farmaco sospeso' dal primo dicembre al 7 gennaio prossimo è possibile donare farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. Questa importante campagna di solidarietà nasce nell'ambito dell'iniziativa nazionale 'In Farmacia per i bambini', realizzata dalla Fondazione Francesca Rava - Nph Italia Onlus insieme al Network Kpmg e dedicata, tutto l'anno, alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta di medicinali e prodotti baby-care per i minori più fragili. La campagna è stata sposata dal network di farmacie Apoteca Natura: ogni farmacia aderente a partire dal primo dicembre contribuirà all'iniziativa, allestendo box per la raccolta e indicando agli interessati quali prodotti di prima necessità potranno essere donati.

La formula della campagna - descrivono i promotori - richiama quella del 'caffè sospeso', diventata celebre a Napoli, ed è mirata a contrastare la povertà sanitaria minorile e a sensibilizzare le persone su un problema tanto sommerso quanto diffuso. Al termine della campagna, il 7 gennaio, i prodotti raccolti in ciascuna farmacia saranno poi consegnati - in accordo con Fondazione Francesca Rava - a enti locali, case-famiglia, centri di assistenza e associazioni benefiche che operano su ciascun territorio.

"Le statistiche Istat ci mostrano che la povertà sanitaria in Italia è un problema preoccupante e di dimensioni estese - spiega Gianluca Strata, Direttore Generale di Apoteca Natura -: in Italia ci sono più di 2 milioni di famiglie e oltre 5,6 milioni di persone in condizione di povertà assoluta, di cui 1,3 milioni di minori che hanno difficoltà nell'accedere a cure e all'acquisto di prodotti per la salute e per l'igiene. Apoteca Natura - ricorda Strata - è il primo network internazionale di farmacie benefit al mondo con oltre 1.000 farmacie, di cui circa 700 in Italia, che per statuto si è assunta degli impegni per il 'Bene comune': per questo abbiamo aderito con entusiasmo al progetto di Fondazione Francesca Rava – Nph Italia Onlus".

“Da 20 anni la Fondazione Francesca Rava aiuta i minori in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo”, dichiara la presidente Mariavittoria Rava, che aggiunge: “All'emergenza sanitaria è seguita anche quella economica e sociale e sono davvero moltissime le richieste di aiuto che riceviamo quotidianamente da Case famiglia, Comunità per minori e famiglie che non riescono a far fronte alle necessità dei propri figli. Grazie all'iniziativa 'In farmacia per i bambini', giunta quest'anno alla nona edizione - prosegue - aiutiamo concretamente ogni anno 40mila bambini in povertà sanitaria. Siamo quindi davvero felici di poter proseguire in questo importante percorso di solidarietà a chilometro 0 grazie al progetto del 'Farmaco sospeso'. Tutti insieme possiamo contribuire al raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite: salute per tutti e per tutte le età (Sdg3) e fare davvero la differenza nella vita di un bambino. Grazie ad Apoteca Natura che ha aderito a questo importante progetto", conclude.

La IX edizione di 'In farmacia per i bambini' si è svolta dal 15 al 20 novembre (Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia) in oltre 2.100 farmacie aderenti in tutta Italia grazie alla preziosa collaborazione di 4.300 volontari e dei farmacisti che con la loro responsabilità sociale sono stati al centro di una grande squadra. Per l'edizione 2021 l'iniziativa ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del ministero della Salute.