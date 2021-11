Infortuni: Brescia, operaio precipita da tetto capannone, è grave

30 novembre 2021 a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Un operaio di 43 anni è precipitato dal tetto di un capannone su cui stava lavorando in via Valena a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. L'uomo, che ha riportato un "trauma al bacino e all'anca" è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Lo riferisce l'Areu, l'azienda regionale emerge urgenza, intervenuta sul posto con l'elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza. Sull'infortunio sul lavoro, accaduto poco prima delle ore 12, indagano i carabinieri.