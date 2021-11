30 novembre 2021 a

Roma, 30 nov (Adnkronos) - "La Commissione Europea ha ammesso l'errore e ritirato il documento che suggeriva di non usare la parola 'Natale'. Bene così. Si trattava di un documento assurdo e sbagliato. Una comunità non ha paura delle proprie radici. E l'identità culturale è un valore, non una minaccia". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.