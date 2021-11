Energia: Politecnico Milano, Edison, Eni e Snam insieme in ricerca su idrogeno (3)

30 novembre 2021 a

(Adnkronos) - "La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione energetica equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di tecnologie innovative in ambito decarbonizzazione e rinnovabili”, ha detto Francesca Zarri, direttore Technology, R&D e Digital di Eni.

Cosma Panzacchi, vice presidente esecutivo Hydrogen di Snam, ha spiegato che "con l'adesione a Hydrogen Jrp, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e sviluppo per potenziare la filiera italiana dell'idrogeno con l'obiettivo di accelerarne la diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione energetica. Questa iniziativa è in linea con l'impegno di Snam a supportare le tecnologie più promettenti dell'ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l'Hydrogen Innovation Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il Politecnico di Milano, e Hyaccelerator, primo programma di accelerazione per startup dell'idrogeno gestito da un'azienda a livello globale".