Lirica: in vendita biglietti Scala per serata a favore fondazione Francesca Rava

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - E' aperta la biglietteria per la tradizionale serata straordinaria del Teatro alla Scala di Milano a favore della fondazione Francesca Rava Nph Italia onlus (appuntamento il 22 gennaio 2022, ore 20) "ancora più importante quest'anno per l'estremo bisogno del poverissimo paese colpito contemporaneamente da covid, terremoto e tempesta tropicale". Oltre che dal punto di vista umanitario è un evento "particolarmente rilevante anche dal punto di vista artistico in quanto è un'eccezionale Anteprima del nuovo Trittico che vede protagonista il corpo di ballo del Teatro alla Scala".

Catarsi e rinascita nella creazione di Philippe Kratz, Solitude Sometimes, che si immerge nella mitologia egiziana per risalire verso la luce. Ricca di contrasti, su musica di Ezio Bosso, Anima Animus di David Dawson combina virtuosismo, emozione, fisicità e umanità. Infine un grande ritorno, in omaggio alla maestria di Jiří Kylián: Bella Figura, celebrazione della bellezza, quella che emerge anche dal movimento più bizzarro e imprevisto.

"Grazie al prezioso sostegno di Intesa Sanpaolo e del Consorzio Tutela Grana Padano l'intero ricavato sarà devoluto all'ospedale Nph Saint Damien, unico pediatrico dell'isola, che assiste 80.000 bambini l'anno nella poverissima Haiti. Per informazioni e prenotazioni: 0254122917, [email protected]".